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Зоя Барсегян освобождена с должности начальника Управления информации и связей с общественностью правительства Армении


Перед тем, как сложить с себя полномочия и.и. премьер-министра Армении, Карен Карапетян 8 мая подписал решение об освобождении с 10 мая Зои Барсегян с должности начальника Управления информации и связей с общественностью правительства Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте e-gov.am.




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