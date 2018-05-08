Зоя Барсегян освобождена с должности начальника Управления информации и связей с общественностью правительства Армении

Перед тем, как сложить с себя полномочия и.и. премьер-министра Армении, Карен Карапетян 8 мая подписал решение об освобождении с 10 мая Зои Барсегян с должности начальника Управления информации и связей с общественностью правительства Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте e-gov.am.