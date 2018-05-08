Азиатские индексы - 08-05-18

ТОКИО, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.18% и составил 22508.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.37% и составил 1779.82 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.79% и составил 3161.50 пункта, а HANG SENG вырос на 1.36% и составил 30402.81 пункта.