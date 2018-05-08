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На Гавайях из-за извержения вулкана эвакуировали около 2 тысяч человек


В результате продолжающегося извержения вулкана Килауэа на Большом острове, входящем в состав Гавайских островов, эвакуировано уже около 2 тысяч человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Вулкан проявляет активность с прошлой недели. Лава извергающегося вулкана уже разрушила десятки жилых домов, на автомобильных дорогах из-за активности Калауэа образовались трещины.

Эксперты опасаются, что под угрозой может оказаться работа местной геотермальной электростанции, на которой хранится большое количество легковоспламеняющейся жидкости.

Местная геологическая служба в свою очередь предупреждает, что извержение Килауэа, вероятно, продолжится в ближайшее время и будет сопровождаться подземными толчками.

Килауэа - один из самых активных действующих вулканов в мире. Его высота составляет 1247 метров над уровнем моря.




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