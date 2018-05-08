Состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и новоизбранного премьер- министра Никола Пашиняна

В резиденции президента 8 мая состоялась первая встреча президента Армении Армена Саркисяна и новоизбранного премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на основании принятого Национальным Собранием 8 мая 2018 года решения об избрании Никола Пашиняна премьер-министром, президент Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения.

Поздравив Никола Пашиняна, президент страны сказал: «Хочу пожелать, чтобы Вы как можно скорее сформировали правительство и приступили к решению всех тех задач, которые стоят перед нашим государством, правительством, всем народом и этой страной – Республикой Армения. Вам наилучшие пожелания и успехов».

НС Армении на специальном заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. «За» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.