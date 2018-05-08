Нетаньяху: Иран планирует разместить "очень опасное оружие" в Сирии
Иранское руководство планирует поставить в Сирию "очень опасное оружие". С таким утверждением премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил во время своего визита во вторник в Республику Кипр, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Премьер Израиля также обвинил иранское руководство в том, что оно открыто ежедневно призывает к уничтожению его государства и регулярно проявляет агрессию в отношении Израиля.
"В настоящий период Иран пытается разместить очень опасное оружие в Сирии для конкретной цели нашего уничтожения", - заявил Нетаньяху журналистам в Никосии.
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