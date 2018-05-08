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Ким Чен Ын: отказ КНДР от ядерного оружия возможен только после устранения угроз Пхеньяну


Отказ КНДР от ядерного оружия и денуклеаризация Корейского полуострова будут возможны после отказа "соответствующих сторон" от враждебной политики по отношению к Пхеньяну и угроз его безопасности.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином

"Как только соответствующие стороны откажутся от враждебной политики и угроз безопасности, у КНДР не будет необходимости обладать ядерным оружием, и денуклеаризация Корейского полуострова станет возможной", - приводятся слова Ким Чен Ына в сообщении агентства "Синьхуа".



 




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