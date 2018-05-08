Опрос: половина британцев считает, что именно их страна победила Гитлера

Половина жителей Великобритании считает, что именно их страна сыграла решающую роль в свержении Третьего Рейха. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом общественного мнения YouGov.

Отвечая на вопрос, какое государство в большей мере поспособствовало краху режима Адольфа Гитлера, 50% британцев назвали свою страну, 13% — СССР, 9% — США, 4% выбрали вариант "другие", а 24% вообще затруднились с ответом.

YouGov провел аналогичный опрос во Франции, Германии и США и выяснил, что мнение британских респондентов разделяют только 7-11% жителей этих стран. Наиважнейшую же роль, по их мнению, сыграли Соединенные Штаты (так думают 56% французов, 47% американцев и 34% немцев). Однако 22% жителей Германии все же сочли, что свержением фашистского режима мир обязан СССР.