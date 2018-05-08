Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в китайском городе Далянь.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

"7-8 мая генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Корея Ким Чен Ыном в китайском городе Даляне", - отмечается в сообщении.

В материале отмечается, что "переговоры прошли в сердечной и дружественной атмосфере". Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, а также по другим "важным вопросам, представляющим взаимный интерес".