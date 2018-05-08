Бако Саакян поздравил Никола Пашиняна по случаю избрания премьер-министром Армении

Президент Республики Арцах Бако Саакян 8 мая направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю избрания премьер-министром Республики Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха. В поздравлении сказано:

«Многоуважаемый господин Пашинян!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю Вас с избранием на высокую и ответственную должность премьер-министра Республики Армения.

Надеюсь, что сформированное Вами правительство продолжит делать все возможное для усиления армянской независимой государственности, укрепления обороноспособности республики, повышения жизненного уровня народа, расширения и углубления взаимодействия двух армянских государств, триединства Армения-Арцах-Диаспора.

Вновь поздравляю Вас и желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов во благо нашей Родины и армянского народа».

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.