Песков: РФ рассчитывает на участие Армении в саммите ЕАЭС в Сочи

Москва рассчитывает, что Армения примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи 14 мая. "Мы ожидаем [участия Армении в саммите], безусловно, это очень важный участник, важный партнер", - заявил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вопрос о том, будет ли Армения представлена на саммите президентом этой страны Арменом Саркисяном, Песков переадресовал официальному Еревану. Представитель Кремля напомнил, что на полях подобных мероприятий, как правило, проходят двусторонние контакты. "Поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты", - добавил Песков.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примет участие российский лидер Владимир Путин, состоится в Сочи 14 мая.





