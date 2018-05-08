Слуцкий надеется на сохранение партнерства с Арменией с избранием Пашиняна премьером

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает на сохранение и развитие союзнических отношений России и Армении после избрания на пост премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Избрание премьер-министром Армении Пашиняна - безусловно, внутреннее дело этой страны. Со своей стороны мы рассчитываем на сохранение и укрепление наших двусторонних отношений, на продолжение курса на стратегическое партнерство, на развитие взаимодействия в рамках ЕАЭС и ОДКБ", - заявил Слуцкий журналистам во вторник.

По его словам, "на это позволяет надеяться, прежде всего, позиция самого нового главы армянского правительства, который заверил, что приоритетом для Еревана остаются союзнические отношения с Москвой". "Россия и Армения исторически были вместе, вместе нам строить и наше будущее", - подчеркнул Слуцкий.





