Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что обсуждаемые предложения по таможенному партнерству с ЕС после Brexit, которые поддержала премьер Тереза Мэй, "безумны" и приведут к возникновению "целой сети бюрократизма", как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Mail.

"Если у нас будет это новое таможенное партнерство, возникнет безумная система, при которой в конечном итоге пошлины станут собираться от имени ЕС на границе Великобритании", — сказал министр в интервью газете. По его словам, предлагаемая система "абсолютно не проверена" и ограничит возможность совершения сделок на льготных условиях.

По данным газеты, ранее Лондон предложил несколько вариантов по уменьшению ограничений в сфере торговли с ЕС после выхода страны из европейского блока. Согласно одному из них, в частности, предполагается участие Британии в сборе европейских пошлин на товары, ввозимые в ЕС. Как отмечает издание, Мэй поддержала этот вариант, но кабинет министров на заседании на прошлой неделе выступил против.