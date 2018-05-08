Поздравительное послание мэра Еревана Тарона Маргаряна по случаю Дня Еркрапа

Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил всех по случаю Дня Еркрапа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В поздравлении сказано:

«Дорогие Еркрапа, уважаемые ветераны Арцахской войны, от всего сердца поздравляю с Днем Еркрапа. Роль Еркрапы по праву неоспорима в процессе создания и развития нашей независимой государственности. Арцахская война является славной страницей современной армянской истории, написанной благодаря подвигу преданных Еркрапа, которые добровольно приняв на себя миссию защитников отечества и, в очередной раз завоевав право нашего народа на свободу, стали непоколебимой опорой нашей армии.

Третье поколение Еркрапа и сегодня продолжает вносить свой значительный вклад в пополнении армейских кадров, оставаясь верными своему призванию и миссии.

Праздник Еркрапа является также днем преклонения перед памятью сыновей армянского народа, которые восстановили наше право иметь свободный Арцах и независимую Армению. Вечная слава всем нашим героям. Дорогие родители и родственники павших азатамартиков и солдат, сегодня и ваш праздник, мы ценим ваше бесконечное терпение и силу воли. Вы достойны самой высокой оценки и чести. Я с благодарностью преклоняюсь перед вами и заверяю, что в рамках моих сил и возможностей я всегда буду рядом с вами».