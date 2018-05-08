Глава Всемирной продовольственной программы ООН посетит КНДР

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли прибывает с официальным визитом в Северную Корею, чтобы обсудить вопрос продовольственной безопасности этой страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В опубликованном во вторник заявлении гуманитарной организации говорится, что Бизли пробудет в Северной Корее с 8 по 11 мая.

"ВПП на протяжении последних двух десятилетий активно работала в КНДР, помогая обеспечивать продовольственную безопасность в стране и предоставляя необходимые продукты питания женщинам и детям", - отмечается в заявлении ВПП.

Ожидается, что глава организации в ходе визита посетит детские сады и школы, а также встретится с правительственными чиновниками. Информации о том, запланирована ли встреча Бизли с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, нет.

Поездка главы ВПП в Пхеньян станет частью его азиатского турне, в ходе которого Бизли также посетит Южную Корею, Китай и Японию.