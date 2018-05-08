Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян получает поздравления. Как передает «Арменпресс», его поздравили из Армянского благотворительного союза (АБС).

«Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян стоит перед тяжелой задачей разработки повестки национальных приоритетов и руководства жизнедеятельностью страны. Это предполагает укрепление всех достижений, которые были зарегистрированы за 27 лет независимости Армении»,- сказано в поздравлении АБС.

АБС пожелал Николу Пашиняну всяческих успехов в его начинаниях.

Никола Пашиняна поздравили также члены Совета попечителей фонда IDeA Рубен Варданян и Нубар Афеян.

В заявлении сказано, что они готовы поддержать Армению в ее мирном и справедливом развитии. «Мы поздравляем Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Республики Армения и разделяем решимость армянского народа, продемонстрированную в течение всего процесса, кульминацией которого стало это голосование.

Сегодня мы, как и многие армяне, живущие в Армении и за ее пределами, готовы поддержать родную страну в ее мирном и справедливом развитии. Этот новый поворотный момент дает нам возможность объединить знания, навыки и стремления армян всего мира, способных внести свой вклад в ускорение роста и благосостояния Армении и Арцаха», - говорится в заявлении.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.