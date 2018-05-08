СМИ: вооруженная оппозиция начала вывод своих формирований из окрестностей Хомса
Вооруженные группировки сирийской оппозиции начали вывод своих формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщила во вторник газета Al Watan, на первом этапе реализации соглашения о локальном примирении в этом регионе из городов Растан, Талбиса, Тейр-Маале, Эль-Ганту и Эль-Хоула будет выведено 3,5 тыс. боевиков с семьями, передает Арменпресс.
Для их транспортировки в район эстакады Джиср-Растан прибыли свыше 100 автобусов. Первая группа боевиков и их родственников уже отправилась в Идлиб и Джараблус на севере Сирии. Ранее формирования оппозиции сдали тяжелые и средние вооружения, в том числе шесть танков и три БМП. Боевики разблокировали шоссе Хомс-Хама, что позволит теперь связать важные экономические районы в центре Сирии с севером и югом страны.
Саперы сирийской армии проводят сейчас операцию по разминированию этой стратегической автострады. На очищенных от фугасов участках уже приступили к работе дорожные службы.