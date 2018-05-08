За кандидатуру Пашиняна проголосовали 13 депутатов от РПА

За кандидатуру Пашиняна проголосовали 13 депутатов от составляющей большинство в НС Армении фракции РПА. Как передает «Арменпресс», за Пашиняна проголосовали следующие депутаты от РПА: Мигран Погосян, Артак Саркисян, Манвел Григорян, Арсен Михаилов, Самвел Алексанян, Князь Гасанов, Араик Григорян, Мурад Мурадян, Сейран Сароян, Ширак Торосян, Ашот Арсенян, Арман Саакян, Феликс Цолакян.

До голосования руководитель парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян отметил, что для РПА важнее всего стабильность государства, урегулирование сложившейся ситуации и фракция поможет избранию Пашиняна на пост премьера.

«Позиция РПА едина: партия против, однако 10+1 членов фракции проголосуют за Пашиняна. Эти десять человек также разделяют позицию РПА, просто мы призвали их, попросили наших коллег проголосовать «за», чтобы суметь обеспечить выполнение данного обещания. Не персонифицируйте их, не рассматривайте как независимых депутатов. Вместо них могли быть другие десять», – сказал В. Багдасарян.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.-0-/35/