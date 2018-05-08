Ваге Степанян освобожден с должности руководителя аппарата правительства Армении

До сложения своих полномочий и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян принял 8-го мая отставку Ваге Степаняна с должности руководителя аппарата правительства Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт правительства Армении e-gov.am. Решением Карена Карапетяна на должности руководителя аппарата правительства Армении утвержден Артур Саргсян.

Карен Карапетян заявил 8-го мая о прекращении исполнения полномочий и.о. премьер-министра Армении. Об этом он пишет на своей странице в Facebook. Он поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении.

Второй этап выборов премьер-министра Армении проходит 8-го мая на особом заседании НС Армении. Единственный кандидат – Никол Пашинян, руководитель фракции «Елк». Заседание стартовало в 12:00. О поддержке его кандидатуры заявили 3 фракции НС Армении. Заявление подписали более требуемой 1/3 членов НС Армении - 41 депутат; о его поддержке заявили 31 депутат из блока «Царукян», 9 депутатов из фракции «Елк», 6 – из АРФД, 1 член которой – Агван Варданян, пошел против решения партии и сложил мандат. Для принятия решения необходимо наличие 53 голосов «за» из общего числа депутатов - 105.

РПА заявила, что своей кандидатуры выдвигать не будет и поддержит кандидата, которого выдвинет 1/3 депутатов. Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Он не прошел, набрав 45 голосов «за» и 56 голосов «против». Для принятия решения необходимо наличие 53 голосов «за».

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.