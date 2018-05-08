Артак Закарян подал в отставку с поста первого заместителя министра обороны Армении

Первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян подал в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. В заявлении, в частности, говорится: «В связи с изменением политической ситуации я принял решение подать в отставку с должности первого заместителя министра обороны Армении. Во-первых, моя политическая команда переходит в оппозицию, во-вторых, считаю, что руководство министерства обороны Армении должно быть сформировано командой новоизбранного премьер-министра», – отметил в частности Артак Закарян.

«Надеюсь, что новое руководство министерства обороны Армении продолжит уже начатые масштабные реформы, доведя их до своей цели. Буду рад, если им удастся сделать больше, чем удалось нам за короткий промежуток времени», – указал Закарян.

«Хочу сказать слова благодарности бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну за оказанное доверие и всестороннее содействие министерству обороны в ходе рабочей деятельности. Благодарен министру обороны Армении Вигену Саркисяну за совместную эффективную и интересную работу», – пишет он.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.