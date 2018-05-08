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Роухани: основой внешней политики Ирана являются конструктивные отношения с миром


Президент Ирана Хасан Роухани заявил во вторник, что основой внешней политики ИРИ являются конструктивные отношения с миром. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

"Основой нашей внешней политики являются конструктивные отношения с миром", - цитирует агентство слова Роухани.

Агентство также отмечает, что на встрече с представителями нефтяной отрасли в Тегеране президент Ирана заявил: "Находимся мы под санкциями или нет, мы должны стоять на своих ногах. Это очень важно для развития нашей страны".

Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что объявит о своем решении в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана во вторник в Белом доме в 14:00 (21:00 мск).



 




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