JPost: площадь рядом с будущим посольством США в Иерусалиме получит имя Дональда Трампа

Площадь рядом с будущим посольством США в Иерусалиме получит новое имя в честь 45-го президента США Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о своем намерении официально переименовать площадь возле американского посольства в "Площадь Соединенных Штатов в честь президента Дональда Трампа".

"Таким образом, Иерусалим отблагодарит президента и жителей США, которые поддерживают Государство Израиль", - сказал Баркат. Он также отметил, что Дональд Трамп "встал на сторону исторической правды".

В декабре прошлого года президент США заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент проинформировал, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в районе Арнона. К концу года для них возведут отдельный корпус. Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства в Иерусалиме.