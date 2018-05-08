Карен Карапетян поздравил нового премьер-министра и пожелал ему бескризисного правления

Карен Карапетян заявил о прекращении исполнения полномочий и.о. премьер-министра Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. В заявлении, в частности, говорится:

«Уважаемые граждане,

С сегодняшнего дня прекращаю исполнять полномочия и.о. премьер-министра Армении.

Хочу поблагодарить всех за критику, воодушевляющие слова и поддержку. Это был довольно интересный и ответственный период. Я максимальным образом использовал свои возможности в работе. Хочу поблагодарить нашу правительственную команду. Это была чрезвычайно достойная и патриотичная команда. Хочу выразить также благодарность профессиональным, раскованным, смелым и эффективным молодым людям, которые вступили в государственную систему.

Поздравляю новоизбранного премьера Армении. Искренне желаю премьеру и последующим премьерам Армении множество удач, успехов, отличных результатов, бескризисного рабочего периода, а также быть всегда понятыми народом.

Хорошо представляя себе тяжелую и ответственную работу премьер-министра, без сна и отдыха, я предлагаю нашим согражданам, журналистам, пользователям соцсетей и политическим силам критиковать премьер-министра предметно, не примешивая личное, давая советы и воодушевляя

Всем желаю отличного настроение, всего хорошего вам,

Спасибо».

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.