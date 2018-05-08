ЦБ Ирана заявил, что выход США из ядерной сделки не повлияет на экономику страны

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не окажет влияние на экономику Ирана. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил во вторник председатель Центрального Банка (ЦБ) Ирана Валиулла Сейф.

"Мы готовы ко всем сценариям. Если Америка выйдет из сделки, наша экономика не испытает на себе последствия [этого]", - цитирует агентство слова Сейфа, передает Арменпресс.

Трамп сообщил в понедельник, что объявит о своем решении в отношении СВПД по ядерной программе Ирана во вторник в Белом доме в 14:00 (21:00 мск).





