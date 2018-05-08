Россияне поставили рекорд по числу туристов в Анталье

В январе-апреле 2018 года в Анталью прибыло на 60% больше туристов из России, чем за аналогичный период 2017 года, как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

По данным управления культуры и туризма Антальи, согласно статистике, за первые 4 месяца курорт принял 1,23 миллионов иностранных туристов, что на 43,8% больше, чем за тот же период 2017 года.

Безоговорочными лидерами по прибытию стали рынки Германии и России.

По итогам первых четырех месяцев немцы лидируют: 313 тысяч туристов (+33% к январю-апрелю 2017 года). Доля российского рынка в общем въездном потоке составила 27,1%. Несмотря на низкий сезон, на курорте в январе-апреле побывало 302,6 тысяч наших соотечественников.

Уже в апреле российский рынок по количеству туристов стал в Анталье абсолютным лидером, обойдя немецкий. Только в этом месяце пляжи курорта посетили почти 221 тысяч россиян.