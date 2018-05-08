В Армении не будет привилегированных, выборы не будут фальсифицироваться, не будет искусственных монополий: Никол Пашинян

Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян уверяет, что в случае избрания его первой задачей будет формирование атмосферы национального единения в Армении, Арцахе и диаспоре. Как передает «Арменпресс», лидер фракции «Елк» Никол Пашинян сказал об этом на специальном заседании НС Армении по избранию премьер-министра Армении.

По его словам, задачей нового правительства будет и обеспечение верховенства закона.

«Все люди равны перед законом. В Армении не будет привилегированных – и все. выборы не будут фальсифицироваться - и все, не будет искусственных монополий - и все. Права человека будут защищены, будет искоренена коррупция - и все»,- сказал Никол Пашинян.

«Пусть никто не сомневается, что и в переходный период наше правительство осуществит коренные изменения. Еще раз повторю – вендетт не будет. Страница политических и экономических преследований в Армении закрыта»,- сказал он.

Стартовало особое заседание НС Армении по избранию премьер-министра Армении. Как передает «Арменпресс», единственным кандидатом выдвинут лидер фракции «Елк» Никол Пашинян. Зарегистрировались 100 депутатов.

Второй этап выборов премьер-министра Армении проходит 8-го мая на особом заседании НС Армении. Единственный кандидат – Никол Пашинян, руководитель фракции «Елк». Заседание стартовало в 12:00. О поддержке его кандидатуры заявили 3 фракции НС Армении. Заявление подписали более требуемой 1/3 членов НС Армении - 41 депутат; о его поддержке заявили 31 депутат из блока «Царукян», 9 депутатов из фракции «Елк», 6 – из АРФД, 1 член которой – Агван Варданян, пошел против решения партии и сложил мандат. Для принятия решения необходимо наличие 53 голосов «за» из общего числа депутатов - 105.

РПА заявила, что своей кандидатуры выдвигать не будет и поддержит кандидата, которого выдвинет 1/3 депутатов. Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Он не прошел, набрав 45 голосов «за» и 56 голосов «против». Для принятия решения необходимо наличие 53 голосов «за».

Как сообщалось ранее, лидер фракции Национального Собрания «Выход» Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

«Фракция Республиканской партии Армении (РПА) сегодня провела заседание, по результатам которого объявила, что поддержит кандидата от народа на предстоящих выборах. То есть, если мы учтем сегодняшние политические заявления, вопрос выбора нашего кандидата во втором туре выборов премьер-министра практически решен. Вот почему мы должны делать конкретные действия. Завтра мы не проводим никаких митингов ни в Ереване, ни в регионах», - сказал Никол Пашинян.

Он призвал собравшихся следить за его страницей в Facebook в течение дня, по которой он будет информировать общественность о событиях, подчеркнув, что во всех случаях бдительность не должна быть потеряна.

Никол Пашинян призвал всех собраться снова 8 мая в день выборов премьер-министра.

Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. На следующий день фракция Республиканской партии Армении заявила, что на повторных выборах премьер-министра Армении в парламенте поддержит кандидатуру, выдвинутую одной третью депутатов. А блок "Царукян" заявил о том, что поддержит кандидата от народа на выборах. Повторные выборы главы правительства состоятся в Национальном Собрании Армении 8-го мая.Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.