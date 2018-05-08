Экс-госсекретарь США выступил за сохранение соглашения с Ираном и назвал РФ угрозой Европе

Бывший госсекретарь США Джон Керри убежден в необходимости сохранения соглашения Ирана по ядерной программе Тегерана и призывает нынешнего главу Белого дома "дважды подумать" прежде, чем принимать решение об отказе от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году. Как передает Арменпресс, об этом Керри заявил в опубликованном во вторник в газете Corriere della Sera интервью.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (членами Совбеза ООН - Россией, Великобританией, Китаем, США и Францией, - а также Германией) летом 2015 года, а в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Как заявил американский лидер в понедельник в Twitter, во вторник он объявит о своем решении по поводу выхода из соглашения или продолжения выполнения обязательств по СВПД.

"Это соглашение действует, и выход из него не поможет сократить разногласия, а лишь приведет к тому, что иранская сторона получит возможность также не соблюдать его условия. Кроме того, мы не будем знать, что делает Тегеран, потому что с выходом [США] из соглашения международные наблюдатели должны будут покинуть страну", - сказал Керри.





