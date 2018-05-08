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Армен Саркисян поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ


Президент Армении Армен Саркисян поздравил 7-го мая Владимира Путина с вступлением в должность президента РФ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В поздравлении сказано:

 

            «Многоуважаемый Владимир Владимирович,   

Сердечно поздравляю Вас по случаю вступления в должность  Президента Российской Федерации.Ваша многолетняя государственная деятельность, богатый политический опыт и последовательность в достижении намеченных целей в интересах процветания России и благополучия ее граждан снискали Вам глубокое уважение соотечественников и высокий авторитет.  В этот день хотелось бы особо подчеркнуть Ваш личный огромный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами по всему спектру межгосударственного взаимодействия, охватывающего сотрудничество в политической, экономической, военной, военно-технической, научной, гуманитарной и в других сферах.В Армении высоко ценят Вашу принципиальную позицию и последовательные усилия по мирному и справедливому урегулированию проблемы Нагорного Карабаха. Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а всем россиянам – благополучия и процветания.

АРМЕН САРКИСЯН».


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