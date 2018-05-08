На личного повара израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сегева Моше ополчились из-за десерта, поданного главе правительства Японии Синдзо Абэ. Как передает Арменпресс, об этом пишет Jerusalrm Post.

Моше подал на стол шоколад в железном ботинке. Японские и израильские дипломаты были "шокированы" поступком повара, отмечает издание.

"Это было глупое и нетактичное решение, — объясняет один из израильских дипломатов. — "В японской культуре нет ничего более презираемого, чем ботинки. Они (японцы — ред.) не только не заходят домой в ботинках, вы не увидите их и в офисах. Это все равно что подать еврейским гостям шоколад в блюде в форме свиньи".

"Ни одна страна не ставит ботинки на стол. О чем конкретно этот прославленный повар Сегев думал? Если предполагалось, что это шутка, мы не считаем это смешным. Могу сказать, что мы оскорблены за нашего премьер-министра", — заявил, в свою очередь, японский дипломат.

Фотографию с обеда, в котором принимают участие Нетаньяху и Абэ с супругами, Моше опубликовал у себя в Instagram. В комментариях многие указали повару на его ошибку.