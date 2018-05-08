В Армении военные врачи ЮВО посетили ветеранов ВОВ

Военные врачи филиала № 3 1602 военного клинического госпиталя Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Армении, в преддверии 73-ей годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне посетили ветеранов и проверили их физическое состояние.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, мероприятие по проведению медицинского осмотра трем ветеранам в г. Гюмри было организовано по инициативе начальника госпиталя подполковника Эждера Рагимова. Врачи терапевт, офтальмолог и кардиолог, выразив слова благодарности, пожелания крепкого здоровья и долголетия провели в местах проживания ветеранов исследование физического состояния здоровья, назначили лечение, подарили памятные подарки и исполнили песни военных времен.

Ветераны Арменак Галоян, 1926 г.р., Баласан Цатурян 1919 г.р. и Епраксия Восковская, 1924 г.р. рассказали военным врачам о своих героических подвигах, фронтовых друзьях, жизненном пути в мирное и военное время, а также проводимой работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи на примере личных пережитых событий в Великой Отечественной войне.

Арменак Галоян в звании рядового, минометчиком выполнял боевые задачи в Румынии, Германии, Монголии, Маньчжурии, Японии и Китае в течение 7 лет, Баласан Цатурян командиром минометного взвода в звании лейтенанта с первого дня воевал в Сталинграде за что был награжден медалями и орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, Епраксия Восковская в должности планшетиста и телефониста в зенитно-ракетных подразделениях выполняла боевые задачи на фронте в Молдавии.

«Ветераны Великой Отечественной войны – это настоящие герои. Они подарили нам мир, возможность жить, растить детей. Мы бесконечно благодарны им за это. За подвиг, за бесконечное мужество, отвагу и самоотверженность. Для нас, военнослужащих, они служат примером. Мы не имеем права забывать о них», – отметили военные вачи.

На территории Гюмрийского военного гарнизона в настоящее время проживают 30 ветеранов Великой Отечественной войны. Военнослужащие российского соединения в Закавказье регулярно оказывают ветеранам внимание, помощь и поддержку.