Во вторник во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль. Первым фильмом, который увидят зрители, станет работа иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают" (Todos lo saben) с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявила Крус, "подниматься по ступенькам Каннского дворца - огромная честь". "Этот фестиваль, - считает она, - играет особую роль в развитии киноискусства".

Согласно вступившим в силу новым правилам фестиваля, до премьеры в большом зале дворца фильм не будет показан на предварительных просмотрах для прессы. Как сообщила журналистам актриса, испаноязычная картина Фархади - семейная драма. Ее съемки велись четыре месяца. "Это самая сложная роль в моей карьере", - отметила она.

Основоположник "Новой волны" Жан-Люк Годар участвует в нынешнем конкурсе с новой картиной "Книга в картинках" (Le Livre d'image). Свои картины в Канне покажут также французские режиссеры Эва Юссон - "Девушки под солнцем (Les Filles du soleil), Стефан Бризе - "На войне" (En guerre), Кристоф Оноре - "Нравиться, любить, бежать быстро" (Plaire, aimer et courir vite).

Киноискусство Италии представляют Аличе Рорвахер -"Cчастливый Ладзаро" (Lazzaro felice) и Маттео Гарроне - "Собачник" (Dogman). Польский взгляд представит Павел Павликовский с фильмом "Холодная война" (Zimna wojna).

Американский мастер Спайк Ли привезет на Лазурный берег свой фильм "Черный клановец" (BlackKKlansman). Его соотечественник Дэвид Роберт Митчелл представит криминальный триллер "Под Силвер-лейк" (Under the Silver Lake) с внучкой Элвиса Пресли 28-летней Райли Кио в одной из главных ролей.

Кинематограф Азии будет представлен семью лентами.

Всего в главном конкурсе 21 работа. Решать, кому достанется Золотая пальмовая ветвь будет жюри во главе с австралийской киноактрисов Кейт Бланшетт.

Помимо основного конкурса, в четырех других разделах фестиваля представлено еще около трех десятков картин.

Вне конкурса состоится премьерный показ фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story). Это второй по счету спин-офф серии "Звездных войн". В 2016 году в прокат вышло первое такое ответвление - кинолента "Изгой-один. Звездные войны. Истории" (Rogue One: A Star Wars Story).





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