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Шестеро иностранцев пытались проникнуть на территорию Армении со стороны Азербайджана: новые подробности; ййй


В ночь с 7-го на 8-е мая армянские пограничники задержали 6 граждан иностранных государств при попытке нарушить границу Армении с Азербайджаном: шестеро иностранцев пытались проникнуть на территорию Армении со стороны Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

 «Прошедшей ночью при попытке незаконного пересечения границы Армения-Азербайджан армянские пограничники взяли в плен шестерых иностранцев. Подробности последуют»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.


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