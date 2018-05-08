При попытке нарушить границу Армении с Азербайджаном армянские пограничники задержали 6 человек /дополнено/

В ночь с 7-го на 8-е мая армянские пограничники задержали 6 граждан иностранных государств при попытке нарушить границу Армении с Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

«Подробности последуют»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.