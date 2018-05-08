При попытке нарушить границу Армении с Азербайджаном армянские пограничники задержали 6 человек /дополнено/
В ночь с 7-го на 8-е мая армянские пограничники задержали 6 граждан иностранных государств при попытке нарушить границу Армении с Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.
«Подробности последуют»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.«Арменпресс» удалось уточнить, что иностранцы пытались проникнуть на территорию Армении со стороны Азербайджана.
- 12:53 Россияне поставили рекорд по числу туристов в Анталье
- 12:46 Экс-госсекретарь США выступил за сохранение соглашения с Ираном и назвал РФ угрозой Европе
- 12:35 Армен Саркисян поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ
- 12:33 В Израиле японского премьера встретили "оскорбительным" десертом
- 12:30 В США выдвинут условия поставки оружия Турции
- 12:10 В Лиссабоне ранили ножом журналиста, приехавшего освещать Евровидение
- 12:02 Стартовало особое заседание НС Армении по избранию премьер-министра Армении: Прямой эфир
- 12:01 В Армении военные врачи ЮВО посетили ветеранов ВОВ
- 11:44 Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль
- 11:43 Шестеро иностранцев пытались проникнуть на территорию Армении со стороны Азербайджана: новые подробности; ййй
- 11:12 При попытке нарушить границу Армении с Азербайджаном армянские пограничники задержали 6 человек /дополнено/
- 11:06 Кандидат в президенты Турции от партии кемалистов представил свою дорожную карту
- 11:02 Сторонники Пашиняна будут следить за заседанием НС Армении на больших экранах, установленных на площади Республики
- 10:49 "Будь лучшим": Мелания Трамп запустила кампанию помощи детям
- 10:37 Израильские военные арестовали 22 араба, изъяли оружие и автомобиль на Западном берегу
- 10:30 Хиллари Клинтон после поражения на выборах рассматривала вариант переезда в Новую Зеландию
- 10:30 Диаспора должна продолжать способствовать усилению Армении: Мурад Папазян
- 10:08 Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку на фоне обвинений в насилии над женщинами
- 10:02 Сайт www.e-request.am будет способствовать деятельности госорганов и повышению качества оказываемых услуг
- 10:01 В Баварии при столкновении товарного и пассажирского поездов погибли два человека
- 09:57 В Армении состоятся выборы нового премьер-министра: единственный кандидат – Никол Пашинян
- 09:55 СМИ узнали о намерении Трампа отказаться от сделки по иранскому атому
- 09:50 В Сирии потерпел катастрофу российский вертолет Ка-52
- 09:34 Европейские индексы - 07-05-18
- 09:28 Американские индексы выросли - 07-05-18
- 09:26 Цены на цветные металлы - 07-05-18
- 09:24 Цены на драгоценные металлы снизились - 07-05-18
- 09:22 Цены на нефть выросли - 07-05-18
- 07.05-22:06 Серж Танкян пообещал Пашиняну подумать о репатриации в Армению
- 07.05-21:43 Российская военная база в Армении нужна двусторонним отношениям: Армен Саркисян
- 07.05-21:20 Мои симпатии на стороне народа: президент Армении дал интервью радиостанции «Эхо Москвы»
- 07.05-20:20 Серж Танкян прибыл в Ереван
- 07.05-19:44 Согласно утверждённому графику продолжаются работы, намеченные программами мэрии Еревана на 2018 год
- 07.05-19:21 С 1-го июня будет дан старт проводимой уже 6-й год подряд программе трехмесячных мероприятий «Ереванское лето»
- 07.05-19:17 Мэр Еревана поручил подготовиться к должной организации и проведению мероприятий Последнего звонка
11:58, 01.05.2018
Просмотрели 1597 раз На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника
00:33, 01.05.2018
Просмотрели 1475 раз РПА примет решение о голосовании на выборах премьер-министра после ознакомления с программой Никола Пашиняна
13:31, 03.05.2018
Просмотрели 1364 раз Командиром экипажа разбившегося в Сирии истребителя был майор Альберт Давидян
20:47, 01.05.2018
Просмотрели 1033 раз Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер- министром Армении
21:18, 01.05.2018
Просмотрели 1015 раз Депутат Григор Авалян сложил мандат