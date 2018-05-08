Кандидат в президенты Турции от партии кемалистов представил свою дорожную карту

Кандидат в президенты Турции, выдвинутый от партии кемалистов - основной оппозиционной Республиканской народной партии, Мухарем Индже представил свою дорожную карту. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Sözcü. В своем интервью Мухарем Индже сказал, что, в случае избрания, в первую очередь отменит режим чрезвычайного положения в стране.

«Я буду ездить на велосипеде, сам водить машину, без 3 тысяч охранников»,- заявил Мухарем Индже. По его словам, во время его правления в стране прекратится ситуация султаната.

Как сказал Мухарем Индже, если в первом туре президентских выборов не будет победителя, и он не пройдет во второй тур, то обязательно поддержит оппозиционного кандидата.

24-го июня в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы, после чего страна перейдет к президентской форме правления.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым – от партии «Справедливость и развитие», и лидер партии кемалистов «Националистическое движение» Девлет Бахчели вместе представили к регистрации заявление о выдвижении кандидатуры Эрдогана на президентских выборах в Турции. Партии «Справедливость и развитие» и «Националистическое движение» заявили о создании «Республиканского блока» и совместных действиях.

Как сообщалось ранее, стало известно имя кандидата на пост президента Турции от основной оппозиционной Республиканской народной партии кемалистов. Это Мухарем Индже. Он примет участие в президентских выборах под девизом «Гарант Турции - Мухарем Индже». У себя в Twitter он написал: «Мы готовы!».

Как сообщалось ранее, ВЦИК Турции официально зарегистрировала 4 кандидатов, которые примут участие в президентских выборах в стране.

Кандидатуру Догу Перинчека для регистрации в участии в выборах президента Турции представила партия «Ватан» («Родина»). Для регистрации своей кандидатуры в участии в выборах президента Турции обратился руководитель партии «Саадет» («Счастье») Темел Карамоллаоглу. От партии «Хорошая» зарегистрирована Мерал Акшенер, от партии «Адалет» («Справедливость») – ее руководитель Ведждет Оз.

ВЦИК Турции отказала 3 кандидатам – по причине несоответствия законам предоставленных документов.

Партия власти Турции «Справедливость и развитие» официально заявила о выдвижении Эрдогана кандидатом на президентских выборах в стране. Партия власти Турции «Справедливость и развитие» собрала 316 тысяч подписей за эту кандидатуру. Об этом на заседании партии сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Его кандидатуру поддерживает и партия кемалистов «Националистическое движение».

Как сообщалось ранее, Высшая избирательная комиссия Турции опубликовала список партий, которые примут участие в парламентских выборах в Турции 24-го июня. В парламентских выборах в Турции примет участие также партия «Хорошая», основанная бывшим министром внутренних дел Мерал Акшенер.

Несмотря на то, что партия была основана лишь осенью 2017 года, предполагается, что она может стать серьезной конкуренткой для Эрдогана и его партии «Справедливость и развитие».

Однако по ИК Турции, партия имеет право на участие в парламентских выборах, если ее первый съезд состоялся танее, чем преыдущие 6 месяцев, поэтому циркулируют слухи о том, что партия «Хорошая» может не получить регистрации для участия в выборах.Для избежания подобных проблем, партия «Хорошая» встретилась с партией Кемаля Кылучдароглу; было принято решение о том, что 15 депутатов из Республиканской народной партии перейдут в партию «Хорошая», что создаст юридические основания, чтобы они шли на выборы единым блоком.

Кроме того, на выборы пойдут прокурдская Демократическая партия народов, партия «Националистическое движение», партия «Независимая Турция», партия «Большой союз», Демпартия, партии «Счастье» и «Родина».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня. Изначально они были назначены на ноябрь 2019 года, после них должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017-го. Встреча между турецким лидером и Бахчели началась в 1:30 по местному времени и продлилась полчаса.