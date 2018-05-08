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"Будь лучшим": Мелания Трамп запустила кампанию помощи детям


Супруга президента США Мелания Трамп объявила о начале кампании, в рамках которой детей будут учить важности социального, эмоционального и физического здоровья, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Программа под названием "Будь лучшим" (Be Best) направлена на развитие здорового образа жизни, правильного использования соцсетей и на борьбу со злоупотреблением опиоидами, заявила Мелания Трамп.

"Моральный долг нашего поколения: проявить инициативу и помочь нашим детям", - сказала первая леди.

Мелания Трамп сделала это заявление в Розовом саду Белого дома.

"Когда дети с самого раннего возраста будут получать навык правильного поведения в интернете, можно будет использовать социальные сети продуктивно, и они будут приносить пользу", - добавила Мелания Трамп.

 

 




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