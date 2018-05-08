Израильские военные арестовали 22 араба, изъяли оружие и автомобиль на Западном берегу

Израильские военнослужащие арестовали в ночь на вторник 22 палестинца по подозрению в причастности к террористической деятельности, в ходе рейдов, осуществленных в различных районах Западного берега реки Иордан. Были конфискованы огнестрельное оружие и автомобиль. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

"В течение ночи подразделения армии при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) арестовали 22 палестинца, разыскивавшихся по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовому террору и беспорядкам с применением насилия в отношении гражданских лиц и солдат, - говорится в коммюнике. - Во время обысков в деревне Дир аль-Хатиб было изъято огнестрельное оружие кустарного производства, а в Наблусе военнослужащие конфисковали автомобиль, использовавшийся для нужд террористов". В пресс-службе добавили, что задержанные переданы для допроса в контрразведку.