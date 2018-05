Бывший госсекретарь США, кандидат в президенты страны от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон после поражения на выборах рассматривала вариант переезда в Новую Зеландию. Как сообщила во вторник газета The New Zealand Herald, в этом Клинтон сказала на состоявшейся в понедельник вечером в Окленде презентации ее новой книге мемуаров "Что произошло" (What Happened), изданной в сентябре прошлого года в США, передает Арменпресс.

На встрече с читателями Клинтон рассказала, что получила много приглашений от новозеландских друзей переехать в их страну и "немного думала об этом", но после в итоге решила остаться в США, где ей нужно еще многое сделать.

Как отмечает издание, бывшая первая леди США много говорила о роли женщин в политике, о событиях прошлых лет и гораздо меньше - о планах на будущее. В то же время она высказала предположение о том, что на следующих президентских выборах в ее стране в 2020 году "трамповская лихорадка начнет угасать".