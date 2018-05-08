Диаспора должна продолжать способствовать усилению Армении: Мурад Папазян

Последние события в Армении были представлены в положительном свете как в международной прессе, так и в политическом, экспертном поле. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал сопредседатель координационного совета Армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян, который сказал, что все это положительно отразится на рейтинге Армении.

- Г-н Папазян, в эти дни в диаспоре следят за развитием событий в Армении. Вы – как представитель французской диаспоры, можете представить свою оценку событий в Армении?

- Прежде всего, надо оценить успех народа Армении. Революция произошла в мирной атмосфере, надо оценить как поведение протестующих, так и полициии. Было всестороннее взаимопонимание. Мы внимательно следили за развитиями. Я по разным поводам отмечал, что нужны перемены, и был уверен, что они могут произойти внутри системы. Именно поэтому АРФД вошла в коалицию. Однако мы увидели, что перемены произошли извне. На данном этапе надо отметить успех народного движения, однако процесс не завершается на этом. Продолжение должно подтвердить право народа на перемены. Сейчас начинается самый трудный этап.

- Диаспора всегда была рядом с Арменией, всегда помогала в различных форматах. Как вы представляете помощь диапоры в новых политических реалиях?

- У всех должен быть единый принцип – мы должны стоять рядом с государством Армения. Диаспора должна поддерживать с государством конструктивные отношения. Диаспора должна продолжать способствовать усилению Армении, она должна укреплять посредничество между Арменией и другими странами. Скажу на примере Франции: местная армянская община сыграла серьезную роль в вопросе инициирования симпатий к Армении. Мы знаем угрозы, стоящие перед Арменией, и диапора должна своими связями укреплять позиции Армении. И Армения должна понимать, что нуждается в диаспоре.

- В последние дни много говорится о том, что если новым властям удастся улучшить бизнес-климат в стране, то из диаспоры потекут инвестиции. Что вы скажете об этом?

- Конечно, правовое обеспечение, знание диаспорой – куда идет Армения, каковы ее идеологические предпосылки, поощрит инвестиции. Новые власти должны срочно представить свою направленность, свои векторы. Однако есть обеспокоенность, поскольку мы не знаем программу Никола Пашиняна. Нормально, что пока нет ответов на вопросы, думаю, что в скором времени должна быть представлена программа.

Было бы хорошо, если бы сформировалось правительство парламентского согласия, объединяющее все силы, вокруг которых и собралась бы диаспора.

- Много говорилось об оценках в международной прессе, со стороны экспертов. Как вы их оцените?

- Армению представляли крайне положительно. Международное сообщество увидело, что революция в Армении проходит мирно. Она отличается от арабских весен и событий в иных странах. Тем не менее, думаю, что важно узнать – каким путем пойдет Армения. Ждут и правительства разных стран.

- Г-н Папазян, каковы программы армянской общины Франции?

- Как вы знаете, был первый год президенства Макрона, и мы приступили к разработке новых отношений. Сегодня они на высоком уровне. Как вы знаете, президент пообещал, что день памяти Геноцида армян войдет в официальный календарь Франции. Мы ставим акцент на карабахском вопросе, на политике Эрдогана.

Мы довольно оптимистичны, мы озвучили свои требования – их услышали. Предстоят 2 важных события: 100-летие Первой республики, и саммит Франкофонии в Ереване, когда ожидаются визиты высокого уровня в Армению.