Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку на фоне обвинений в насилии над женщинами

Эрик Шнейдерман, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, ушел в отставку, после того как четыре женщины обвинили его в насилии в статье, опубликованной журналом The New Yorker.

"За последние несколько часов против меня были выдвинуты серьезные обвинения, с которыми я не согласен", —цитирует The New York Times заявление Шнейдермана, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Хотя эти обвинения не связаны с моим профессиональным поведением или исполнением обязанностей, они фактически помешают моей работе в это критическое время. Поэтому я покидаю свой пост 8 мая 2018 года", — заявил Шнейдерман.

Ранее четыре женщины обвинили генпрокурора Нью-Йорка в нанесении побоев и запугивании. Со всеми пострадавшими Шнейдерман в разное время состоял в близких отношениях.