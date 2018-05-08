В Баварии при столкновении товарного и пассажирского поездов погибли два человека
Товарный и пассажирский поезда столкнулись возле вокзала в немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария). Как сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на полицию, погибли как минимум два человека - пассажирка и машинист, передает Арменпресс.
Пострадали не менее 14 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое. ЧП произошло около 21:00 (22:00 мск) на одноколейном участке железной дороги Ингольштадт - Аугсбург.
Что послужило причиной столкновения, пока неизвестно.
- 10:49 "Будь лучшим": Мелания Трамп запустила кампанию помощи детям
- 10:37 Израильские военные арестовали 22 араба, изъяли оружие и автомобиль на Западном берегу
- 10:30 Хиллари Клинтон после поражения на выборах рассматривала вариант переезда в Новую Зеландию
- 10:08 Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку на фоне обвинений в насилии над женщинами
- 10:02 Сайт www.e-request.am будет способствовать деятельности госорганов и повышению качества оказываемых услуг
- 10:01 В Баварии при столкновении товарного и пассажирского поездов погибли два человека
- 09:57 В Армении состоятся выборы нового премьер-министра: единственный кандидат – Никол Пашинян
- 09:55 СМИ узнали о намерении Трампа отказаться от сделки по иранскому атому
- 09:50 В Сирии потерпел катастрофу российский вертолет Ка-52
- 09:34 Европейские индексы - 07-05-18
- 09:28 Американские индексы выросли - 07-05-18
- 09:26 Цены на цветные металлы - 07-05-18
- 09:24 Цены на драгоценные металлы снизились - 07-05-18
- 09:22 Цены на нефть выросли - 07-05-18
- 07.05-22:06 Серж Танкян пообещал Пашиняну подумать о репатриации в Армению
- 07.05-21:43 Российская военная база в Армении нужна двусторонним отношениям: Армен Саркисян
- 07.05-21:20 Мои симпатии на стороне народа: президент Армении дал интервью радиостанции «Эхо Москвы»
- 07.05-20:20 Серж Танкян прибыл в Ереван
- 07.05-19:44 Согласно утверждённому графику продолжаются работы, намеченные программами мэрии Еревана на 2018 год
- 07.05-19:21 С 1-го июня будет дан старт проводимой уже 6-й год подряд программе трехмесячных мероприятий «Ереванское лето»
- 07.05-19:17 Мэр Еревана поручил подготовиться к должной организации и проведению мероприятий Последнего звонка
- 07.05-18:31 Президент Армении встретился с бывшими сотрудниками завода «Наирит», которые проводили акцию протеста
- 07.05-18:24 РПА подтвердила готовность предоставить необходимое количество голосов для избрания премьер-министра
- 07.05-18:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-05-18
- 07.05-18:19 Азиатские индексы - 07-05-18
- 07.05-18:09 Присуждающая Нобелевскую премию академия официально приняла отставку четырех членов
- 07.05-18:00 В прошлом году соотношение экспорта и ВВП Армении достигло максимума за последние 18 лет
- 07.05-17:59 На верблюдах из Монголии в Лондон: кадры необычного путешествия
- 07.05-17:45 В Испании выбрали самого красивого мужчину
- 07.05-17:45 Президент Республики Армения в ходе выборов премьера ожидает от политических партий мудрости и дальновидности
- 07.05-17:38 Карен Карапетян направил поздравительное послание Дмитрию Медведеву по случаю 73- й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
- 07.05-17:26 СМИ: первую электрогитару Джорджа Харрисона выставили на торги за $300 тыс.
- 07.05-17:18 Гробницу Тутанхамона оставят в покое
- 07.05-17:12 Известны имена 5 армян, ставших депутатами парламента Ливана
- 07.05-17:11 СМИ: Сталлоне планирует приступить к съемкам пятой части "Рэмбо"
11:58, 01.05.2018
Просмотрели 1594 раз На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника
00:33, 01.05.2018
Просмотрели 1470 раз РПА примет решение о голосовании на выборах премьер-министра после ознакомления с программой Никола Пашиняна
13:31, 03.05.2018
Просмотрели 1354 раз Командиром экипажа разбившегося в Сирии истребителя был майор Альберт Давидян
20:47, 01.05.2018
Просмотрели 1031 раз Никол Пашинян не получил достаточное количество голосов для избрания премьер- министром Армении
21:18, 01.05.2018
Просмотрели 1011 раз Депутат Григор Авалян сложил мандат