В Баварии при столкновении товарного и пассажирского поездов погибли два человека

Товарный и пассажирский поезда столкнулись возле вокзала в немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария). Как сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на полицию, погибли как минимум два человека - пассажирка и машинист, передает Арменпресс.

Пострадали не менее 14 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое. ЧП произошло около 21:00 (22:00 мск) на одноколейном участке железной дороги Ингольштадт - Аугсбург.

Что послужило причиной столкновения, пока неизвестно.