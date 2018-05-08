Сайт www.e-request.am будет способствовать деятельности госорганов и повышению качества оказываемых услуг

Решением правительства Армении от 26-го апреля 2018 года введен в действие единый сайт www.e-request.am , который ведет Министерство юстиции Армении. Эта платформа дает возможность представить электронный запрос, обращение или жалобу всем госструктурам, обладающим соответствующей информацией, и получить электронный ответ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

В ближайшие месяцы планируется обновить сайты всех ведомств Армении, предусмотрев единое окно для представления запросов. Через эти окна граждане смогут зайти на сайт www.e-request.am , откуда и соответствующие запросы поступят по адресу, что позволит одновременно оценивать качество и сроки оказываемых населению услуг.

Статистика на сайте будет формироваться за счет мнения граждан, с учетом их довольства содержанием и сроками данных им ведомствами ответов.

В то же время, эта модель станет стимулом для госорганов для повышения качества оказываемых ими услуг.

Кроме того, с учетом тенденций развития электронного управления, становится неизбежным создание электронных средств управления – наряду с бумажными документами, что повышает эффективность управления и снижает риски коррупции.