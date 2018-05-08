СМИ узнали о намерении Трампа отказаться от сделки по иранскому атому

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, собирается отказаться от сделки по иранской ядерной программе и наложить санкции на Тегеран, как передает Арменпресс, об этом утверждает газета New York Times.

"Президент Трамп, похоже, склонен отказаться от сделки и вновь ввести санкции в отношении Ирана, которые были приостановлены в соответствии с достигнутым в июле 2015 года в Вене соглашением", - пишет издание со ссылкой на дипломатов, близких к переговорам.

Однако, как сообщает газета, неясно, воздержится ли американский лидер от такого шага, возможно, позволив европейским странами иметь экономические отношения с Тегераном, не подвергаясь при этом "наказанию со стороны США".

В понедельник Трамп написал на своей странице в твиттере, что намерен огласить свое решение касательно соглашения по ядерной программе Тегерана во вторник в 14:00 по местному времени (21:00 мск).