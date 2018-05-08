Европейские индексы - 07-05-18

МОСКВА, 8 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.00% и составил 12948.14 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.28% и составил 5531.42 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7567.14 пункта, а российский RTSI вырос на 0.63% и составил 1153.85 пункта.