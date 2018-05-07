Российская военная база в Армении нужна двусторонним отношениям: Армен Саркисян

Армения заинтересована в сохранении российской военной базы на территории страны. Как сообщает Арменпресс, об в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, присутствие российской военной базы нужно Армении и армяно-российским отношениям. Президент РА подчеркнул, что база необходима для сохранения границы между Арменией и Турцией.

«Я могу очень просто сказать, что эта военная база на территории Армении, российская база, она нужна Армении. Я говорил раньше, я не уверен, она нужна России или нет, это решать России, президенту и правительству, но она нужна Армении. И мне кажется, она нужна российско-армянским отношениям. Потому что, зная, где эта база находится, как близка она к нашей границе между Арменией и Турцией, поэтому я всегда буду поддерживать и бороться за то, чтобы эти отношения дружеские братские и военно-политические отношения оставались сильными», - отметил президент.

По словам президента, будущий премьер-министр Армении должен серьезно заняться обеспечением безопасности границ. Он отметил, что лично знает президента Азербайджана Ильхама Алиева и достаточно хорошо. «Но ситуация и политика таковы, момент очень чувствительный, то есть исключить рост напряженности в Арцахе нельзя ни в коем случае. Это означает, с первого же дня правительство должно серьезно этим заняться», - отметил Саркисян.

Говоря о Николе Пашиняне, Саркисян подчеркнул, что его встречи с ним были очень конструктивными.

«Молодой действительно талантливый человек, человек, который чувствует и талантливо управляет эмоциями, и мыслями. И желаниями и молодых людей, и не молодых. Это одно качество. Каким он будет премьер-министром, время покажет», - подчеркнул президент.