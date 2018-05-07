Мои симпатии на стороне народа: президент Армении дал интервью радиостанции «Эхо Москвы»

Если бы было столкновение между молодежью и полицией в Ереване, то президент Армении Армен Саркисян встал бы между ними, не допустив подобных инцидентов. Как сообщает Арменпресс, об в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал президент Армении Армен Саркисян.

«Мои симпатии на стороне народа. Если народ на площади — мне нужно быть там. Если народ на фронте – мне нужно быть там. Недавно один из журналистов западных у меня спросил: «Господин президент, у вас мало исполнительской власти, а что было бы, если бы, допустим, народ или молодежь и полиции пошли бы на столкновение, как бы могли повлиять, у вас же мало исполнительской власти». Такова у нас Конституция. Не я ее написал. Но я когда соглашался, я знал, куда я иду. Мне придется, наверное, встать между молодыми людьми и полицией. Потому что у меня другого рычага, наверное, не будет», - подчеркнул Саркисян.

Он отметил, что было огромное напряжение, которое было накоплено в течение многих лет, это напряжение могло выразиться в разных формах.

«Можно было изменить страну типа эволюционным шагом, а можно было так, как случилось. То есть меня это в каком-то смысле не удивило. Удивило то — это ускорение этого процесса. Как быстро все это.

Еще раз хочу вернуться к той теме, о которой говорил минуту назад. О том, что, к сожалению или к счастью, потому что в конечном итоге структура, которая у нас есть, маленькое государство, глобальная нация – все время об этом говорю. У нее огромное преимущество. То есть Армения может действительно стать очень успешной страной. Страной молодой, в смысле не только страной для молодежи. Но для всех. Она может стать страной очень динамичной, которая смотрит в будущее. Страной 21-го века. Вот именно используя тот огромный потенциал, который у нее есть. Национальный потенциал», - отметил президент.