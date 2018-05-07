Солист всемирно известной рок-группы System of a Down Серж Танкян прибыл в Ереван. Как сообщает Арменпресс, в международном аэропорту «Звартноц» Танкяна встретили кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян, члены партии «Гражданский договор» и поклонники его творчества.

«Никол Пашинян - обнадеживающий кандидат. Мы всем народом надеемся, но все мы должны следить за ним. Я взволнован и рад быть здесь», - сказал Серж Танкян на брифинге с журналистами.

Пашинян отметил, что это его первая встреча с Танкяном: до этого они общались только по телефону. «С нашего первого контакта мы, кажется, стали хорошими друзьями», - сказал Никол Пашинян.