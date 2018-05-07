В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания было доложено, что в результате ежедневного контроля в сфере градостроительства и землепользования, на прошлой неделе было выявлено 11 случаев незаконного строительства и захвата земель. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, по всем адресам был осуществлен снос незаконных построек. Управлению по градостроению и земельному надзору, службе охраны общественного порядка и руководителям административных районов мэр Тарон Маргарян поручил ужесточить контроль в этом направлении.

«Максимально ужесточите контроль и следите за тем, чтобы никто не посмел воспользоваться некоторыми обстоятельствами. Мы предприняли все необходимые шаги по упрощению процессов в этой области. Соответственно, любая попытка незаконного строительства для нас неприемлема», - подчеркнул Тарон Маргарян.

В ходе рабочего совещания было доложено, что по поручению мэра столицы в местах, представляющих туристический интерес, устанавливаются общественные туалеты. В частности в административном районе Кентрон столицы на 3-х участках из выделенных 5-и осуществляются работы по установке. Поручено совместно с частным сектором в скором времени завеершить все работы. Было также доложено, что работы второго этапа реконструкции парка, прилегающего к Главному проспекту, переходят в заключительную стадию. Согласно утверждённому графику продолжается также ремонт парка «Эребуни-Ереван 2750», а также строительство парка, посвященного 2800-летию основания Еревана в административном районе Эребуни.

Было также доложено, что согласно утверждённому графику продолжаются работы, намеченные программами мэрии Еревана на 2018 год. Мэр Тарон Маргарян еще раз поручил продолжить строгий контроль за ходом и качеством выполняемых работ.