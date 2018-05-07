С 1-го июня будет дан старт проводимой уже 6-й год подряд программе трехмесячных мероприятий «Ереванское лето»

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания мэр Тарон Маргарян поручил управлениям культуры, внешнего оформления и рекламы, отделу туризма и руководителям административных районов подготовиться к началу ставшей традиционной программы трехмесячных мероприятий «Ереванское лето», которая проводиться уже 6-й год подряд.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, по традиции мероприятия начнутся 1-го июня- в Международный день защиты детей, по случаю которого различные праздничные мероприятия будут организованы также в Ереванском зоопарке.