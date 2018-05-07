РПА подтвердила готовность предоставить необходимое количество голосов для избрания премьер-министра

Республиканская партия Армении (РПА) останется приверженной своей принципиальной позиции и поддержит кандидата, выдвинутого 1/3 от депутатов парламента. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, Республиканская партия обеспечит достаточное количество голосов для избрания премьер-министра.

«Мы, как партия, по-прежнему привержены нашим принципиальным взглядам, и в то же время мы поддержим кандидатуру премьер-министра, выдвинутую 1/3 от депутатов, в данном случае - Никола Пашиняна. Если я не ошибаюсь, для поддержки Пашиняна было собрано 45 подписей, и Республиканская партия Армении обеспечит достаточное количество голосов, чтобы избрать премьер-министра. Все это было по решению фракции, мы призвали депутатов голосовать за кандидата. Здесь нет партийного разделения, это решение нашей партии», - сказал Шармазанов.

Отвечая на вопрос, кто будет голосовать за кандидата в премьер-министры, Шармазанов отметил: «Завтра узнаете».