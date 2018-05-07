Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-05-18

ЕРЕВАН, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 мая, курс доллара США вырос на 1.44 драмa и составил 486.19 драм. Курс евро вырос на 0.17 драмa и составил 579.98 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 7.73 драм. Курс британского фунта вырос на 0.74 драмa и составил 657.82 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 27.43 драмa и составила 20467.72 драм. Цена серебра сократилась на 0.02 драмa и составила 256.59 драм. Цена платины выросла на 26.12 драмa и составила 14083.86 драм.