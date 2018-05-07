Азиатские индексы - 07-05-18

ТОКИО, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.03% и составил 22467.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.09% и составил 1773.18 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.48% и составил 3136.65 пункта, а HANG SENG вырос на 0.23% и составил 29994.26 пункта.